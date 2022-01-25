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Спорт25 января 2022 5:52

Владимирский спортсмен отобрался на Сурдлимпийские игры

Соревнования пройдут в мае
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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21 - 23 января во Владимире прошел Чемпионат России по греко-римской борьбе (спорт глухих). В нем приняли участие борцы из 24 регионов страны.

Соревнования стали отборочными соревнованиями для формирования национальной сборной на XXIV Летние Сурдлимпийские Игры.

Владимирский спортсмен Иван Константинов занял 1 место в весовой категории 97 килограмм. Александр Пастушенко занял 2 место, проиграв со счетом 4-2 основному сопернику, заслуженному мастеру спорта из Татарстана.

Победа принесла владимирскому спортсмену путевку на Сурдлимпийские игры, которые пройдут 1-15 мая в Бразилии.