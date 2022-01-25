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Происшествия25 января 2022 5:04

Во Владимире крупный пожар произошел в здании на Промышленном проезде

Возгорание случилось в пятом часу утра 25 января в производственном помещении
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.42 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем здании № 5 «б», корпус 2 по Промышленному проезду. На место были направлены 24 сотрудника МЧС на семи пожарных машинах.

На месте выяснилось, что сигнал о пожаре поступил поздно, и к приезду расчетов двухэтажное здание горело открытым пламенем, часть крыши при этом обрушилась.

Пожарные сформировали три звена газодымозащитников и направились на разведку и тушение. К счастью, никто из людей не пострадал, а пламя локализовали и ликвидировали на площади 900 квадратных метров.

В результате сгорели вещи, находившиеся внутри, а также внутренняя отделка самого здания. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.