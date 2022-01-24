В Коврове взяточник выплатил штраф в один миллион рублей

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, Ковровским городским судом за получение взятки к штрафу в 1 миллион рублей был приговорен гражданин, являвшийся должностным лицом.

Штраф стал основным видом наказания, и уплатить его должник обязан в течение 60 дней, иначе наказание ему могут заменить другим видом — обязательными работами или вовсе реальным лишением свободы.

Приставы разъяснили все это осужденному, который не стал рисковать и быстро собрал всю необходимую сумму, которая и была уплачена.

Исполнительное производство закончилось фактическим исполнением.