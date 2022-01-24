Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 января 2022 13:45

Во Владимире две школы ушли на дистанционное обучение полностью

Еще 148 классов также учатся в формате семидневного дистанта
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Во Владимире школы начали потихонечку переводиться на дистанционное обучение. Такой формат рекомендован региональным управлением Роспотребнадзора в целях снижения рисков распространения среди детей ОРВИ и, конечно же, Covid-19. При этом специалисты настоятельно рекомендуют приостанавливать очный учебный процесс и переводить на 7-дневный дистант весь класс, даже если ковид диагностирован только одному ребенку.

Сегодня 50 общеобразовательных школ и гимназий города Владимира насчитывают без малого 1500 классов. По состоянию на 24 января, следуя требованиям надзорных органов и подтвержденной статистике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, на дистанционную форму обучения в целом по городу переведены 148 классов и две школы - №6 и №36.

Одновременно с этим стало известно, что дистанционный формат обучения частично предпочли в двух колледжах города - авиамеханическом и политехническом. В первом на домашнее обучение перевели часть групп, во втором - дома учатся первые и вторые курсы.