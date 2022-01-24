Во Владимире две школы ушли на дистанционное обучение полностью

Во Владимире школы начали потихонечку переводиться на дистанционное обучение. Такой формат рекомендован региональным управлением Роспотребнадзора в целях снижения рисков распространения среди детей ОРВИ и, конечно же, Covid-19. При этом специалисты настоятельно рекомендуют приостанавливать очный учебный процесс и переводить на 7-дневный дистант весь класс, даже если ковид диагностирован только одному ребенку.

Сегодня 50 общеобразовательных школ и гимназий города Владимира насчитывают без малого 1500 классов. По состоянию на 24 января, следуя требованиям надзорных органов и подтвержденной статистике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, на дистанционную форму обучения в целом по городу переведены 148 классов и две школы - №6 и №36.

Одновременно с этим стало известно, что дистанционный формат обучения частично предпочли в двух колледжах города - авиамеханическом и политехническом. В первом на домашнее обучение перевели часть групп, во втором - дома учатся первые и вторые курсы.