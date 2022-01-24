В Муроме подачу тепла в центре города могут восстановить к вечеру 24 января

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в настоящее время проводятся работы по организации резервного теплоснабжения по временным схемам. Горячую воду проведут от соседних котельных, расположенных на других улицах.

Всего предполагается уложить 460 метров труб — именно эта сеть обеспечит жителей 1500 квартир, оставшихся без отопления, теплом. Правда, по словам самих ремонтников, вероятнее всего, «похолодает» в других домах, к магистралям которых сделают присоединение.

По предварительным данным, восстановление теплоснабжения может завершиться уже 24 января к 22.00, хотя ранее власти округа Муром обещали закончить эти работы уже к 9.00.

Напомним — в результате обрушения части кровли котельной на улице Московской утром 23 января, более 30 домов, 23 нежилых помещения и 2 детских сада остались без тепла. На ликвидации последствий аварии работает 61 человек, в том числе, бригады ремонтников прислали из других регионов страны.