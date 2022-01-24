В Суздале пройдет Чемпионат России по греко - римской борьбе

В Суздале с 4 по 6 февраля состоится Чемпионат России по греко - римской борьбе. В нем примут участие более 400 сильнейших спортсменов со всей страны.

В их числе действующие чемпионы Европы, Мира, а также победители Олимпийских Игр. По итогам соревнований определятся победители и призеры в 10 весовых категориях, из числа которых будет сформирован состав сборной команды Российской Федерации по греко - римской борьбе.

Среди почетных гостей - врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, президент Федерации спортивной борьбы России, победитель Олимпийских игр - Михаил Мамиашвили, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Заслуженный мастер спорта СССР, 12 - кратный чемпион Европы, 9 - кратный чемпион Мира, трехкратный победитель Олимпийских игр - Александр Карелин, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Мира, двукратный победитель Олимпийских игр - Валерий Резанцев.