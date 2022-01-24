Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 12:06

Во Владимире за один день составили 11 протоколов на нарушителей правил дорожного движения

Также поймали двух нетрезвых водителей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото с сайта УМВД по Владимирской области

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Сотрудники отдельной специализированной роты и батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели в минувшую пятницу во Владимире рейды по выявлению нетрезвых водителей.

Всего полицейские проверили более 250 машин. Как сообщает областное УМВД, на улице Верхняя Дуброва и в микрорайоне Заклязьменский, выявили двух нетрезвых водителей. Их привлекли к административной ответственности. Остаться без прав местные жители могут на срок до 2 лет, и получить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, за различные нарушения ПДД инспекторы дорожно-патрульной службы составили административные протоколы на 11 автолюбителей.

Рейды пройдут в других районах области.