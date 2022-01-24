Во Владимире за один день составили 11 протоколов на нарушителей правил дорожного движения

фото с сайта УМВД по Владимирской области
Сотрудники отдельной специализированной роты и батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели в минувшую пятницу во Владимире рейды по выявлению нетрезвых водителей.
Всего полицейские проверили более 250 машин. Как сообщает областное УМВД, на улице Верхняя Дуброва и в микрорайоне Заклязьменский, выявили двух нетрезвых водителей. Их привлекли к административной ответственности. Остаться без прав местные жители могут на срок до 2 лет, и получить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Кроме того, за различные нарушения ПДД инспекторы дорожно-патрульной службы составили административные протоколы на 11 автолюбителей.
Рейды пройдут в других районах области.