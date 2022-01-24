Во владимирской колонии ФСБ вскрыла ячейку сторонников террористов

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, в ходе совместной работы с региональным УФСИН России, оперативными службами была вскрыта деятельность террористической ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Образовали ячейку четверо выходцев из Центрально-азиатских республик, которые проводили вербовку из осужденных на территории исправительной колонии. Сами иностранцы также отбывали в колонии сроки за различные преступления.

Завербованных сторонников они планировали подготовить к выезду в зоны боевых действий, находящихся в других государствах, после освобождения людей из заключения.

В декабре минувшего года на них было возбуждено уголовное дело по факту склонения и вербовки сторонников терроризма. В настоящее время все четверо находятся в следственном изоляторе. Их проверяют на причастность к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.