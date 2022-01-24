Во Владимирской области за неделю произошло 29 ДТП с пострадавшими

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю в регионе случилось 29 аварий с пострадавшими людьми, в которых пять человек погибли и 35 получили травмы, включая троих несовершеннолетних.

Кроме того, по области за семь дней произошло 599 ДТП без пострадавших, в которых ущерб оказался чисто материальным. Это лишь те аварии, на оформление которых выезжали сотрудники ГИБДД.

Также во Владимирской области за неделю было задержано 72 нетрезвых водителя, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.