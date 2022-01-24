Владимирская область попала в топ-15 в России по доступности отдыха по программе туристического кешбэка

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях по программе туристического кешбэка 2022 года.

В санаториях Владимирской области путевка по кешбэку обойдется, в среднем, в 2,3 тысячи рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

Топ-15 регионов России по доступности отдыха весеннего туристического кешбэка 2022 года составляют Курская область, Саратовская область, Орловская область, Пензенская область, Костромская область, Амурская область, Тульская область, Брянская область, Республика Татарстан, Кировская область, Хабаровский край, Марий Эл, Вологодская область, Свердловская область и Владимирская область. В топ-15 регионов отдых обойдется от 2 до 2,3 тысяч рублей в сутки.

По данным портала Санатории-России.рф, туристы все чаще выбирают региональные санатории, а не только южные, что приводит как к сокращению расходов и времени на логистику, так и к лучшей акклиматизации. Кроме того, местные здравницы, которые прежде не могли тягаться по загруженности и доходности с южными курортами, получают возможность полноценно оказывать услуги и развиваться даже в межсезонье.