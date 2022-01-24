На развитие спорта во Владимирской области выделили 788 миллионов рублей

Муниципальные образования Владимирской области в текущем году получат субсидии из областного и федерального бюджетов на развитие физкультуры и спорта.

На содержание объектов спортивной инфраструктуры будет направлено более 200 миллионов рублей, 50 миллионов выделяется на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, 40 миллионов рублей − на развитие спортивных школ олимпийского резерва, 20 миллионов рублей предназначено на закупку оборудования для учреждений спорта, 15 миллионов рублей − на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки, 3,5 миллиона рублей − на поддержку спортивных организаций по базовым олимпийским видам спорта.

На строительство новых спортивных объектов запланировано 446,9 миллионов рублей, на приведение действующих спортшкол в нормативное состояние − более 6,7 млн рублей. Ещё 6,2 млн рублей пойдут на создание двух площадок ГТО – в Муромском и Селивановском районах.

В 2022 году продолжится строительство лыжероллерной трассы в Александровском районе, появится конькобежная дорожка с искусственным льдом в Муроме, будет завершена реконструкция стадионов в Александровском и Селивановском районах. Кроме того, закончится строительство физкультурно-спортивного комплекса в Коврове с залами для борьбы и спортивной гимнастики, базой для лыжников и гостиницей.