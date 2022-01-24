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Происшествия24 января 2022 10:07

Во Владимире легковой автомобиль сбил 87-летнюю женщину

ДТП произошло на перекрестке улиц Мира и Фейгина
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 23 января около 12.50 в районе дома №46 по улице Мира.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля «Киа» 1985 года рождения сбил женщину 1934 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате произошедшего пожилая женщина получила травмы, пострадавшую прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи»увезла в больницу.

В настоящее время по факту инцидента в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.