В Гусь-Хрустальном осудят водителя, совершившего ДТП в нетрезвом виде

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения находящимся в состоянии опьянения водителем, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Фигурантом по делу проходит 22-летний парень из числа местных жителей. По версии следствия, в один из августовских дней минувшего года он вместе с 20-летней девушкой ехал на «Ладе» по деревне Демидово, но выбрал не безопасную скорость, в результате чего легковушку занесло.

Водитель не смог вернуть автомобилю устойчивость, и тот врезался в бетонные плиты и опрокинулся на проезжей части. В результате ДТП девушка получила травмы, которые эксперты признали тяжким вредом здоровью.

Как было установлено, молодой человек, сидевший за рулем, находился в нетрезвом виде.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.