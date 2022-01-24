В выходные с улиц Владимира вывезли больше 17 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы Владимира круглосуточно и без выходных продолжают уборку снега с улиц. В минувшие выходные к уборке снега ежедневно привлекалось не менее 40 единиц техники и 40 рабочих ручной уборки муниципального «Центра управления городскими дорогами».

За субботу и воскресенье из города в места временного складирования вывезено более 17 000 кубометров снега (свыше 850 рейсов большегрузных самосвалов).

В ночь с 23 на 24 января уборку снег с улиц Владимира вели 42 единицы техники предприятия. Работы шли на улицах Гагарина, Воровского, Пугачева, Разина, Вокзальной, Безыменского, Суздальском проспекте.

Сегодня, 24 января, уборку снега продолжают 59 единиц техники и 58 рабочих ручной уборки ЦУГД. Снег убирают на улицах Большая Московская, Большая Нижегородская, Горького, Усти-на-Лабе, Мира, Красноармейской, Яблочкова, Кольцевой, Менделеева, Луначарского, Нижняя Дуброва, Безыменского, проспекте Строителей, Владимирском спуске, мкр. Полянка и Веризино.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).