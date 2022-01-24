Во Владимирскую область поступило 720 доз вакцины «Спутник М»

Первая партия вакцины «Спутник М» в количестве 720 доз в минувшие выходные поступила во Владимирскую область. Она предназначена для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Дети до 15 лет могут привиться с согласия родителей или других законных представителей (официальных опекунов). Подростки в возрасте от 15 до 17 лет дают согласие на прививку самостоятельно. Во Владимирской области родители 5200 детей дали согласие на вакцинацию от коронавируса.

Сейчас «Спутник М» распределяется между детскими больницами и поликлиниками. Иммунизация детей и подростков начнется в ближайшее время.

Иммунизация «Спутником М» будет проходить в два этапа, и только после тщательного осмотра врача. Повторную вакцинацию ребенок должен пройти через 21 день. Достаточное количество антител сформируется на 42 день от начала иммунизации.

Как заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат «Спутник М» представляет собой аналог вакцины «Спутник V», концентрация которого снижена в пять раз. В составе вакцины – обезвреженные частницы вирусов, которые не могут вызвать заболевание коронавирусом.