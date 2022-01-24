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Здоровье24 января 2022 7:14

Во Владимирской области 24 января коронавирус подтвержден у 311 человек

И это меньше, чем за прошлые сутки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 24 января лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадора.

85 случаев во Владимире, 72 - в Кольчугинском, 54 - в Ковровском, 28 - в Гусь-Хрустальном, 24 - в Юрьев-Польском, 19 в Александровском районах. 10 заболевших в Вязниковском, 7 - в Камешковском, 5 - в Муромском, по 2 - в Судогодском, Меленковском и Селивановском районах, 1 - в Гороховецком районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 86 299 случаев заболевания (20473 сл. в г. Владимире, 9608 сл. в Муромском, 8377 сл. в Ковровском, 4094 сл. в Петушинском, 3920 сл. в Кольчугинском, 4658 сл. в Александровском, 3607 сл. в Юрьев-Польском, 9501 сл. в Гусь-Хрустальном, 1110 сл. в Судогодском, 2628 сл. в Собинском, 878 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1846 сл. в Камешковском, 1937 сл. в Гороховецком, 2154 сл. в Меленковском, 3719 сл. в Вязниковском, 3470 сл. в Суздальском, 1486 сл. в Селивановском).