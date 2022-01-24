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Звезды24 января 2022 6:55

Во Владимирском театре кукол впервые готовят бэби-спектакль

Премьера ожидается в марте
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Владимирский театр кукол анонсировал новый спектакль для малышей "Сны о реке". И речь не о привычном спектакле на подушках, а о постановке, рассчитанной для детей от 6 месяцев до 3 лет. Такого в областном центре еще не было.

Бэби-спектакли для детей до 3 лет, как правило, интерактивны, длятся не более 30 минут, идут в камерном пространстве, не имеют сложного сюжета и чаще всего проходят без слов. Бэби-спектакль передает не столько сюжет, сколько настроение. На первый план выходят изобразительные и выразительные средства: музыка, тактильные ощущения, движения, запахи.

Создаст спектакль художник Ирина Новичкова и московский режиссёр — постановщик Екатерина Кочнева— основатель и режиссер театра «Моника и дрозд», режиссер восьми бэби-спектаклей, театральный педагог, ведущий и автор театрально-образовательных программ в Еврейском музее и центре толерантности, автор проекта занятий для детей от 1 года «Живая Среда» и в Гослитмузее.

Премьера ожидается уже в марте.