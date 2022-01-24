В "красивую" дату в январе расписались 28 владимирских пар

22 января во Владимире был первый свадебный бум. Молодожены стараются выбирать «красивые» даты. Поэтому в субботу, по данным владимирского отдела ЗАГС, желание зарегистрировать брак в этот день изъявили 28 пар. Для сравнения, 21 января 2021 года (четверг) отношения зарегистрировала 21 пара.

Следующая «красивая» дата в 2022 - 22 февраля. Но день выпадает на вторник. Регистрация брака в торжественной обстановке возможна только в пятницу и субботу. Пока лишь 4 пары захотели заключить союз в этот день.