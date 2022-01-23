В Гусь-Хрустальном районе один человек погиб во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.43 диспетчерам пожарной охраны Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящем доме в деревне Парахино, на улице Парахино-1, дом 90.

Как выяснилось, сообщение о возгорании было поздним, так что к моменту прибытия первых подразделений строение горело открытым пламенем.

К месту ЧП были стянуты семь сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Им удалось локализовать пламя и ликвидировать пожар на площади 48 квадратных метров. К сожалению, без жертв не обошлось — на пожаре обнаружено тело погибшего, которым оказался мужчина 1954 года рождения.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.