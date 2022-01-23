В Муроме 1500 квартир останутся без тепла до утра 24 января

На месте ЧП в настоящее время ведутся восстановительные работы Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Инцидент произошел в 9 часов утра 23 января в котельной, находящейся во дворе домов №47 по улице Московской и №1 «а» по улице Артема. На место ЧП выезжали начальник ГУ МЧС России по Владимирской области генерал-майор Алексей Купин, а также руководство города.

- Теплоснабжение восстановим в течение ближайших суток, - сообщил «КП» глава округа Муром Евгений Рычков непосредственно на месте ЧП.

Официальный представитель администрации округа Муром Юрий Иринчук добавил, что в настоящее время без тепла остаются 31 жилой дом на 1500 квартир в общей сложности, 23 нежилых объекта и два детских сада.

- Сейчас проводятся работы по подключению этих домов к резервным источникам. Какие-то дома получат тепло раньше, какие-то чуть позже, но в течение 24 часов, то есть до 9 часов утра 24 января - сообщил Иринчук. - Дело в том, что резервные источники разные. В том числе, будет работать выездная мобильная котельная. Параллельно ведутся работы по демонтажу кровли, так как оборудование было рабочее, оно не вышло из строя, а было остановлено в целях безопасности.

В настоящее время причины случившегося уточняются. На данный момент известно, что обрушилась часть кровли — она упала внутрь машинного зала, и сейчас эту конструкцию демонтируют. Вопреки появившимся слухам, никаких взрывов этому не предшествовало — по данным прокуратуры, причиной всему стала банальная ветхость конструкции.