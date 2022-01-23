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Здоровье23 января 2022 12:23

Во Владимирской области от коронавируса за сутки вылечилось 328 человек

Столько пациентов было выписано по выздоровлению по состоянию на 23 января
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, за минувшие сутки в регионе 328 человек были выписаны с больничных листов и из стационаров медучреждений по выздоровлению после коронавируса.

За это же время в регионе подтверждено четыре летальных исхода. Таким образом, с начала эпидемии от коронавируса во Владимирской области скончалось 3047 человек, выписано по выздоровлению 78617 человек.

В медучреждениях области действуют 1776 коек для больных с коронавирусом, из них занято 50,6 процента, или 899 коек. Еще 877 койко-мест остаются свободными.