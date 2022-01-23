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Происшествия23 января 2022 10:05

В Муроме 30 домов остались без тепла из-за рухнувшей крыши котельной

Инцидент произошел днем 23 января на улице Московской
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, из-за ветхоей стены здания котельной по адресу: улица Московская, 47, произошло обрушение ее крыши. В результате из строя были выведены три котла — один тепловой и два котла водоснабжения.

В итоге без тепла остались 30 домов, в которых живут около 700 человек, а также два детских садика и городской отдел полиции. К счастью, в результате ЧП никто из людей не пострадал. В настоящее время сотрудники ООО «Владимиртеплогаз» работают на восстановлении теплоснабжения.

На место выезжал городской прокурор Дмитрий Соколов. По факту случившегося назначена проверка. Вопрос возобновления подачи тепла находится на контроле прокуратуры.