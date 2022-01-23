Владимирские лаборатории не умеют выявлять штамм коронавируса омикрон

На текущей неделе глава облздрава Артем Осипов рассказал, что во Владимирской области выявлено уже более 20 случаев штамма омикрон. Однако оказывается, что обнаружить его для владимирских лаборантов самостоятельно пока не под силу. Об этом сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, подводя итоги семидневки.

- К сожалению, наши лаборатории не могут выявлять штамм среди всех тестов, которые берутся на ковид. Приходится направлять материалы проб в Санкт-Петербург. У нас есть 20 подтвержденных случаев омикрона, но это не все случаи, и количество заболеваний растет, - рассказал Александр Авдеев.

Глава региона заверил, что через какое-то время и у нас появится оборудование, которое будет способно распознавать омикрон. Тем временем как во Владимирской области, так и по стране в целом, регистрируется значительный рост заражений коронавирусом.