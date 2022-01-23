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Здоровье23 января 2022 8:47

Во Владимирской области за сутки подтверждено 332 заражения коронавирусом

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 23 января
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество заражений зарегистрировано во Владимире — здесь подтверждено 137 новых случаев.

На втором месте в суточной сводке Ковровский район с 48 заразившимися, на третьем — Кольчугинский район, где подтверждено 42 новых случая.

В Гусь-Хрустальном районе подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Юрьев-Польском районе 21, в Александровском районе 18, в Вязниковском районе 14, в Муромском районе 11, в Камешковском районе шесть, в Гороховецком районе два, в Судогодском, Суздальском и Селивановском районах, а также в Радужном — по одному случаю. В остальных муниципалитетах ни одного заразившегося за сутки не выявлено.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области коронавирус подтверждено у 85988 человек.