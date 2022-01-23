В Гусь-Хрустальном районе грузовая машина упала на автомобиль с людьми

Как сообщают очевидцы случившегося, инцидент произошел около 9 часов утра в тот момент, когда легковой автомобиль «Сузуки» выехал с второстепенной дороги и не уступил дорогу грузовой машине. В результате грузовик занесло, и он упал прямо на легковушку.

По предварительным данным свидетелей аварии, в легковой машине были два человека. Мимо проезжала машина дорожной службы, а у одного из оказавшихся рядом дальнобойщиков под рукой оказался достаточной прочности трос. При его помощи грузовик удалось сдернуть. ГИБДД и «скорая помощь» оперативно подъехали.

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария случилась в 09.20 на 332 километре автодороги Р-12 «Золотое кольцо».

- Автомобиль «Сузуки Гранд Витара» под управлением мужчины 1976 года рождения не уступил дорогу фургону «Вольво», за рулем которого находился мужчина 1968 года рождения. Обе машины вынелсо с трассы, в результате чего грузовая машина опрокинулась на легковой автомобиль, - сообщил заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Владимирской области Олег Лапшин.

К сожалению, женщина 1968 года рождения, ехавшая в «Сузуки» на месте пассажира, погибла. Ее деблокировали прибывшие на место спасатели. Водитель легковушки доставлен в больницу с травмами.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.