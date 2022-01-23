В Гусь-Хрустальном районе состоялся Кубок региона по рыбной ловле

Как сообщает Владимирский рыболовный клуб, Кубок Владимирской области по рыболовному спорту проводился 22 января на акватории Гусевского водохранилища. Участникам предстояло состязание в ловле на мормышку со льда.

На соревнования заявились девять команд по три человека в каждой — шесть из Владимирской области, три из Ивановской. Им предстояло бороться друг с другом на сравнительно небольших зонах — 100 на 50 метров. По словам участников, клев был хороший.

По итогам соревнования Кубок региона завоевала команда «Владимирская область-1» в составе Андрея Кудрявцева, Александра Борзова и Александра Федосеева.

Второе место досталось команде из Владимира «На крючке», бронзу взяли спортсмены из Гусь-Хрустального, команда которых так и называлась: «Гусь-Хрустальный».

В личном зачете золото завоевал Андрей Кудрявцев, серебро взял Алекандр Борзов, а бронзовым призером стал Григорий Калямов из Гусь-Хрустального.