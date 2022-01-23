В Петушинском районе ликвидирован крупный пожар в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.50 на диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем доме в городе Петушки на улице Куйбышева, 49.

К месту ЧП были направлены 14 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их прибытия горела крыша дома, также пламенем был объят гараж.

В результате пожарным удалось локализовать пламя и потушить его на площади 172 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.