Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 января 2022 18:10

Жителю Александрова придется заплатить штраф за митинг против Q-кодов

Он не смог добиться отмены наказания
Полина Немчинова
Полина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Постановлением судьи Александровского городского суда местный житель признан виновным в организации несанкционированного митинга, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

В конце ноября прошлого года на набережной реки Серой в Александрове он участвовал в митинге, стоя на расстоянии менее 50 метров друг от друга с местной жительницей с плакатами. При этом в городскую администрацию уведомления о проведении публичного мероприятия он не подавал.

Горожанин обжаловал вышеуказанное постановление, указав, что событие вмененного ему административного правонарушения в виде организации «группового пикета» отсутствовало. Его действия носили мирный характер. Но областной суд оставил решение без изменения. Как отметили в суде, вопреки доводам жалобы, Александровну н