Житель Суздаля судится, чтобы исключить свой сгоревший дом из списка памятников

Местному жителю принадлежит жилой дом, расположенный в городе Суздале, который является объектом культурного наследия регионального значения «Здание конца XIX в. Жилой дом лудильщика Фирсова». В результате произошедшего в 2007 году пожара дом полностью сгорел, о чем в 2015 году составлено заключение Государственной историко-культурной экспертизы.

После этого хозяин сгоревшего дома обратился с заявлением в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области об исключении принадлежащего ему дома из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В Министерство культуры Российской Федерации были направлены документы, необходимые для рассмотрения данного вопроса. Но в октябре прошлого года ему ответили, что необходимо предоставить недостающие документы. И в тоже время ему сообщили, что невозможно повторно рассмотреть его обращениес, поскольку истек трехлетний срок оформления акта государственной экспертизы.

Тогда владелец дома обратился в суд с административным иском к Министерству культуры Российской Федерации о признании незаконным бездействия и обязании подготовить и внести проект постановления об исключении принадлежащего ему дома из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.