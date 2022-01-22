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Общество22 января 2022 15:05

Во Владимирской области за сутки выздоровели 312 человек

Но заболевших за сутки в регионе все равно больше.
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Как рассказали в областной администрации, по состоянию на 22 января в медорганизациях региона действуют 1776 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 50 процентов из них занято (888), свободны 888 коек.

Кроме того, за сутки в области выздоровели от коронавируса 312 человек, а всего за время пандемии 78289 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели. Также всего за период наблюдения в области отмечено 3043 летальных случая. Департамент здравоохранения напоминает, что статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.