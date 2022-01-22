В Муроме судят горожанина, убившего и расчленившего знакомого

Муромским городским судом рассматривается уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого сразу по двум статьям.

По версии следствия, он пьяный избил знакомого, множество раз ударил его по голове неизвестно чем. Жертва скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, нападавший расчленил тело погибшего и вывез его.

Кроме того, в 2020 году, вынося мусор, муромлянин нашел пакет, в котором обнаружил предметы со взрывчатыми веществами метательного действия, после чего присвоил их себе и поместил на хранение сначала в сарай многоквартирного дома по месту своего жительства, затем в квартиру, где он проживал.