Во Владимирской области из-за снегопада без света остались жители одного поселка

Чтобы избежать отключения света из-за снегопадов, организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий, производится дополнительная расчистка просек. За минувшие сутки в регионе расчищено 4,37 гектара просек: в Вязниковском районе 0,2 га, в Гусь-Хрустальном районе 0,3 га, в Камешковском районе 0,15 га, в Киржачском районе 0,2 га, в Ковровском районе 0,6 га, в Кольчугинском районе 0,1 га, в Меленковском районе 0,2 га, в Муромском районе 0,1 га, в Петушинском районе 1,17 га, в Селивановском районе – 1,35 га.

На утро 21 января перебои с электроснабжением зафиксированы в 1 населённом пункте региона: в посёлке Лукново Вязниковского района. Без света пока остаются 49 жителей. Над оперативным восстановлением энергоснабжения трудится 1 аварийная бригада электриков.

Напомним, сробщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра – 8-800-220-0-220.