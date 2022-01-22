Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 323 человека

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 января 2022 года лабораторно подтверждено 323 случаея заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились следующим образом: 95 сл. в г. Владимире, 28 сл. в Муромском, 60 сл. в Ковровском, 5 сл. в Петушинском, 25 сл. в Кольчугинском, 16 сл. в Александровском, 27 сл. в Юрьев-Польском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в Собинском, 3 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 7 сл. в Камешковском, 5 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Меленковском, 26 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 0 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 85 656 случаев заболевания, из них 20251 сл. в г. Владимире, 9592 сл. в Муромском, 8275 сл. в Ковровском, 4094 сл. в Петушинском, 3806 сл. в Кольчугинском, 4621 сл. в Александровском, 3562 сл. в Юрьев-Польском, 9444 сл. в Гусь-Хрустальном, 1107 сл. в Судогодском, 2628 сл. в Собинском, 877 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1833 сл. в Камешковском, 1934 сл. в Гороховецком, 2152 сл. в Меленковском, 3695 сл. в Вязниковском, 3469 сл. в Суздальском, 1483 сл. в Селивановском.