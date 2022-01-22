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Здоровье22 января 2022 7:32

Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 323 человека

По числу новых заболевших с большим отрывом лидирует Владимир
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 января 2022 года лабораторно подтверждено 323 случаея заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились следующим образом: 95 сл. в г. Владимире, 28 сл. в Муромском, 60 сл. в Ковровском, 5 сл. в Петушинском, 25 сл. в Кольчугинском, 16 сл. в Александровском, 27 сл. в Юрьев-Польском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в Собинском, 3 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 7 сл. в Камешковском, 5 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Меленковском, 26 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 0 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 85 656 случаев заболевания, из них 20251 сл. в г. Владимире, 9592 сл. в Муромском, 8275 сл. в Ковровском, 4094 сл. в Петушинском, 3806 сл. в Кольчугинском, 4621 сл. в Александровском, 3562 сл. в Юрьев-Польском, 9444 сл. в Гусь-Хрустальном, 1107 сл. в Судогодском, 2628 сл. в Собинском, 877 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1833 сл. в Камешковском, 1934 сл. в Гороховецком, 2152 сл. в Меленковском, 3695 сл. в Вязниковском, 3469 сл. в Суздальском, 1483 сл. в Селивановском.