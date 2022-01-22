Муромлянин, пострадавший на производстве по своей вине, требует компенсации от работодателя

В Муромский городской суд поступило исковое заявление местного жителя к ООО «ОК «РусТехнологии Муром» о взыскании компенсации морального вреда.

Мужчина работал оператором автоматических и полуавтоматических линий станков и установок в этой компании, в июне прошлого года он от заместителя начальника цеха получил задание об оказании помощи по изготовлению торцевых защитных колец для упаковки рулонов стали из обрезков рулонов стали. В процессе работы у него закончились обрезки, он попросил рабочего по изготовлению упаковки нарезать ему металл из целого рулона, но получил отказ в связи с повреждением на станке ножа для нарезки металла. И решил самостоятельно нарезать лист рулонной стали пневматическими ножницами по металлу. Самовольно взяв пульт управления краном для перемещения рулона на свободное пространство, при его перемещении, не успел убрать руку, получил травму кисти правой руки при попадании её между стоящим рулоном и захватом грузоподъемного механизма.

Сам пострадавший причиной своей травмы на производстве считает нарушением им дисциплины труда и отсутствие контроля за соблюдением работниками правил по охране труда. Поскольку обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо, владеющее источником повышенной опасности, просит взыскать в свою пользу с компании-работодателя компенсацию морального вреда в сумме 150000 рублей. Решать, кто прав, будет Муромский городской суд.