В центре Владимира горит дом, эвакуировали 5 человек

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

21 января в 16.53 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме, расположенном в центре города Владимира по адресу: улица Музейная, 9.

Как выяснили спасатели на месте пожара, горит чердак дома. Сотрудники МЧС России эвакуировали из здания пятерых человек. После чего приступили к тушению. Однако пожар оказался очень сложным, так как огонь в итоге позднее перебросился на кровлю и второй этаж. Кровля горит по всей площади (144 квадратных метра).

Сам дом состоит из двух частей: первый этаж - каменный, второй - деревянный.