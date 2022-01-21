Во Владимире мужчину обвиняют в убийстве соседа

Во Владимире Следственный комитет РФ по по Владимирской области завел уголовное дело в отношении 36-летнего жителя микрорайона Юрьевец. Его обвиняют в убийстве соседа.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 января 2022 года мужчины, проживающие в одной квартире, что-то отмечали и распивали спиртные напитки. Закончилось все конфликтом, причем с использованием холодного оружия. В итоге обвиняемый мужчина начал наносить соседу удар за ударом ножом по туловищу и рукам. От обильной кровопотери 43-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Вину в совершенном преступлении он признал, в содеянном раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.