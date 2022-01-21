Сестра погибшей роженицы из Владимира подала в суд на роддом №2

В Ленинский районный суд города Владимира поступил иск от женщины из областного центра к родильному дому №2 города Владимира о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в связи со смертью близкого родственника.

Женщина являлась сестрой погибшей роженицы и считает один из местных врачей не смог оказать достойное лечение пациентки, что привело к ее смерти. При этом у женщины остался несовершеннолетний ребенок. По мнению сестры, подавшей иск в суд, теперь она имеет право на компенсацию за моральный ущерб в размере 10 миллионов рублей. Их она просит взыскать с медицинского учреждения.

Первое судебное заседание по данному делу назначено на 15 февраля 2022 года.