В Александрове местный житель четырежды обокрал магазин и ограбил его

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 6 января в полицию Александрова поступило сообщение от сотрудников местного сетевого магазина, что неизвестный парень был замечен при попытке вынести две бутылки дорогого алкоголя. Продавцы пытались его задержать, но тот скинул куртку с бутылками и убежал.

Полицейским удалось установить приметы молодого человека и его личность, в том числе благодаря следам, которые нашли на месте происшествия эксперты-криминалисты. Вскоре участковые задержали 27-летнего парня, который признался в грабеже.

В ходе работы оперативники изучили записи с камер наблюдения магазина и выяснили, что молодой человек в течение новогодних праздников уже не впервые посещал торговую точку.

По версии следствия, он совершил еще четыре мелких кражи продуктов из «сетевика».

Теперь на парня возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Мелкое хищение, совершенное повторно». Расследование продолжается.