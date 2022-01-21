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Происшествия21 января 2022 12:38

Владимирское УФСБ задержало иностранца, призывавшего к терроризму

Молодой человек размещал соответствующие материалы в интернет-сети
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства задержали 20-летнего выходца одной из Центрально-азиатских республик, который занимался публичными призывами к террористической деятельности.

Было установлено, что молодой человек разделял идеологию международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и в открытом доступе призывал совершать теракты под эгидой этой группировки. Кроме того, парень планировал отправиться в Сирию, где собирался примкнуть к террористам.

В марте 2021 года по результатам оперативных материалов на него возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к терроризму. В результате 2-й Западный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима, также лишив права заниматься администрированием сайтов на 3 года.

Приговор на днях вступил в законную силу.