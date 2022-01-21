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Общество21 января 2022 12:20

Больницы Владимирской области получат 372 единицы медоборудования

Техника предназначена для оборудования новых ФАПов и амбулаторий
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В 2022 году по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» медицинские учреждения Владимирской области получат 372 единицы медоборудования

Современное оборудование получат Камешковская, Киржачская, Суздальская, Вязниковская, Гороховецкая, Курловская, Меленковская, Петушинская, Собинская и Юрьев-Польская районные больницы.

Данная техника предназначена для оборудования новых ФАПов и амбулаторий, а также дооснащения объектов здравоохранения. Среди поставок – рентгеновские аппараты, электрокардиографы, дефибриляторы, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, аппараты УЗИ, кольпоскопы, аппараты ИВЛ, операционные столы, тонометры, кислородные ингаляторы, лабораторное оборудование, медицинская мебель и другое оборудование.