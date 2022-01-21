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Здоровье21 января 2022 12:07

Во Владимире из-за коронавируса начали отменять мероприятия

Так не состоится Час памяти, посвящённый детям-жертвам Холокоста
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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"Омикрон" уже вовсю бушует по всему миру. Во Владимирской области пока еще не до конца прочувствовали его приход, но первые признаки уже появились. Помимо растущей заболеваемости есть и другие проявления новой вспышки Covid-19 - начали отменять массовые мероприятия.

Так, намеченный на 24 января во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи Час памяти жертв Холокоста не состоится. Об этом нам сообщили в администрации Владимирской области.

При этом уже известно, что на намеченном на следующую неделю заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса будут обсуждать введение новых ограничений во Владимирской области.