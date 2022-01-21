Во Владимире из-за коронавируса начали отменять мероприятия

"Омикрон" уже вовсю бушует по всему миру. Во Владимирской области пока еще не до конца прочувствовали его приход, но первые признаки уже появились. Помимо растущей заболеваемости есть и другие проявления новой вспышки Covid-19 - начали отменять массовые мероприятия.

Так, намеченный на 24 января во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи Час памяти жертв Холокоста не состоится. Об этом нам сообщили в администрации Владимирской области.

При этом уже известно, что на намеченном на следующую неделю заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса будут обсуждать введение новых ограничений во Владимирской области.