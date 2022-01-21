Владимирские спортсмены вернулись с медалями с чемпионата и первенства ЦФО по легкой атлетике.

С 19 по 21 января в Смоленске проходил чемпионат и первенство Центрального федерального округа по лёгкой атлетике. В состязаниях принимают участие спортсмены четырех возрастных групп: юноши и девушки до 18 и до 20 лет, юниоры до 23 лет и взрослые атлеты.

Команда Владимирской области достойно выступила на соревнованиях - три золота, шесть серебряных, пять бронзовых медалей.

Анастасия Корнилова - серебряный призер чемпионата ЦФО в беге на 400 м, Варвара Захарова- первенство ЦФО среди юниоров до 20 лет, прыжок в высоту - 1.70 - 2 место, Екатерина Яковлева - первенство ЦФО среди юниоров до 20 лет, прыжок в высоту - 1.60-3 место, Анна Зайцева - первенство ЦФО среди юниоров и юниорок до 23 лет , прыжок в высоту - 1.65-3 место, Иван Шуйский, тройной прыжок - 15.16 - 1 место, Даниил Якубович Даниил, бег 60 м - 7.05-2 место, Кирилл Цветков -2000 м с/пр - 6:46.07-3 место, Марина Александрова -1500 м - 5:04.25-3 место, Артем Кузнецов -60 м с/б-3 место, Даниил Якубович - прыжок в длину-7.23-1 место, Виталий Макрецов - прыжок в длину-6.83-1 место, Егор Киреев -прыжок в длину-6.48-2 место, Станислав Кочетков -400 м-51.42-2 место, Роман Куралев 60 м с/б-8.21-2 место.