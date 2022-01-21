Почти 168,5 тысяч владимирцев сделали прививку против коронавируса

В больницах, расположенных во Владимире, продолжается вакцинация против коронавируса.

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 21 января первым компонентом вакцины привиты 168462 жителя областного центра. Вторым компонентом привились 161848 владимирцев. Всего за время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 214302 комплекта доз вакцины.

Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от общей численности взрослого населения города в 287641 человек). На 21 января во Владимире привито 73,2% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (69,2%). В числе лидеров город Владимир и по вакцинации жителей старшего (60+) возраста. В областном центре привито 66,9% этой категории граждан (среднеобластной показатель — 60,7%).