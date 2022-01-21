Жительница Юрьев-Польского украла у знакомой телефон и деньги

В начале января в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала, что с ее банковского счета пропали деньги, а также мобильный телефон. Она подозревала свою приятельницу, сообщает областное УМВД.

Полицейские установили, что потерпевшая, находясь в одном из развлекательных заведений города, встретила свою 25-летнюю знакомую. За время совместного времяпрепровождения в руки последней попал мобильный телефон 40-летней женщины, который она дала на хранение. Воспользовавшись ситуацией, девушка, через онлайн-банк, установленный на телефоне потерпевшей, оплатила свои покупки в ночном заведении, после чего забрала телефон себе, предполагая, что владелица не вспомнит о нем.

Когда потерпевшая обратилась к приятельнице с просьбой вернуть телефон, девушка сказала, что его у нее нет.

Сотрудники полиции установили местонахождение 25-летней подозреваемой, она дала во всем призналась. Возбуждены уголовные дела по статье "кража" и "присвоение".