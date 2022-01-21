Из Владимира за 20 января вывезли 12500 кубометров снега

Власти Владимира наверняка не нарадуются на хорошую погоду. Осадков стало в разы меньше, и есть возможность бросить все силы на вывоз скопившегося за январь снега.

В мэрии рапортуют, что за 20 января с улиц Владимира в "промзону Яма" вывезено свыше 12500 кубометров снега (большегрузные самосвалы совершили более 630 рейсов). Кроме того, в ночь с 20 на 21 января на уборку улиц было брошено 47 единиц техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». Утром работников прибавилось. Уборку снега с улиц города продолжают 61 единица техники и 55 дворников.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).