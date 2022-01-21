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Общество21 января 2022 9:22

Спектакль Владимирского театра драмы откроет новый театральный проект «Бенефис» в Москве

После показа пройдет творческая встреча с Николаем Гороховым
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Союз театральных деятелей России и Театральный центр СТД РФ «На Страстном» реализуют новый театральный проект «Бенефис». В Москве спектакли и творческие встречи со звёздами региональной сцены покажут более 50 театров.

«Мы рассчитываем представить на нашей сцене выдающихся региональных мастеров, чьи имена уже сегодня вписаны в историю российского театра, – отметил директор Театрального центра Михаил Пушкин. – Вырученные от продажи билетов средства мы передадим театрам – участникам проекта».

15 февраля «Бенефис» откроет спектакль Владимирского академического областного драматического театра «Скрипка Ротшильда» по рассказу Антона Чехова с народным артистом России Николаем Гороховым в главной роли. После показа пройдёт творческая встреча актёра со зрителями.