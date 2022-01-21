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Звезды21 января 2022 8:20

Киржач станет одной из площадок международного музыкального фестиваля Валерия Халилова

Концерт пройдет 23 января
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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23 января во Владимирской области состоится концерт II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, география которого в этом году охватывает около 50 городов в России, Белоруссии и Японии. Фестиваль проходит с 16 по 30 января.

В концерте «С любовью к России» в Киржаче примут участие Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина, Владимирский камерный хор под управлением Дмитрия Фёдорова и солистки Центра классической музыки Татьяна Прокушкина и Виолетта Стрельцова.

В программе − известные сочинения Валерия Халилова: «Не забывайте матерей», «Навсегда − великая страна», «Вечный огонь», «Армия и флот», «И удача придёт».