Владимирцы, которые приведут на прививку от ковида пяти человек, получат контрамарки

Департамент здравоохранения совместно с Владимирским академическим театром драмы проводит специальную акцию для жителей региона. Её суть – в поощрении владимирцев за прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Условия акции таковы: если желающий привиться от коронавируса приведёт с собой на вакцинацию ещё 5 человек, то он получит контрамарку на два лица на бесплатное посещение одного из спектаклей Владимирского театра драмы: «Александр. Прибытие в Каракорум» (26 января); «Король Лир» (2 февраля); «Пять вечеров» (3 февраля); «Доходное место» (5 февраля).

Напомним, 17 декабря прошлого года в здании театра открылся центральный пункт вакцинации. Он работает ежедневно: с 7 до 22 часов по будням и с 10 до 16 часов по выходным.

Глава департамента здравоохранения Артём Осипов рекомендует жителям региона проходить вакцинацию не в медицинских организациях, где более высок риск столкнуться с носителем инфекции, а в прививочных пунктах в общественных местах. Пункт в драмтеатре – один из них.