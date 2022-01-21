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Общество21 января 2022 8:11

В 2021 году во Владимирской области региональную выплату за рождение ребенка получили 5627 семей

Общая сумма выплат составила 40,5 млн рублей
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области предоставляется дополнительная региональная выплата при рождении ребёнка. В 2021 году ее получили 5627 семей на сумму 40,5 млн рублей.

Выплата предоставляется независимо от доходов и имущественного положения семьи. Её размер в 2022 году составляет: на второго ребёнка − 5089 рублей; на третьего и каждого последующего ребёнка − 10173 рубля; на двойню − 16948 рублей; на тройню − 123779 рублей.

Это пособие выплачивается одному из родителей, постоянно проживающему совместно с рождённым ребёнком (детьми) во Владимирской области. В отдел соцзащиты населения по месту жительства семьи предоставляются следующие документы: заявление на выплату с указанием реквизитов лицевого счёта; паспорт; свидетельства о рождении детей; документы, подтверждающие постоянное проживание на территории области заявителя совместно с ребёнком, при рождении которого возникло право на выплату. Право на выплату сохраняется в течение 6 месяцев со дня рождения ребёнка.