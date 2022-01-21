Житель Владимирской области выиграл 750 тысяч рублей в лотерее

Праздничные розыгрыши лотерей «Русское Лото» и «Жилищная лотерея» состоялись 1 января. Житель Владимирской области приобрел лотерейный билет на 1421 тираж лотереи «Русское лото» в Гусь-Хрустальном.

Сумма выигрыша по билету составила 750 тысяч рублей. Имя счастливчика нам не известно.

Стоит отметить, что по итогам новогодних тиражей 2020 года во Владимирской области 3 человека стали миллионерами, 6 человек выиграли более 500 000 рублей в лотерее «Русское лото», а в «Жилищной лотерее» двое счастливчиков выиграли загородные дома.

Всего за 12 месяцев в почтовых отделениях Владимирской области продано почти 1 миллион лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей составила более 39,5 миллионов рублей. Чаще всего лотерейные билеты на почте покупают жители Суздальского, Судогодского, Камешковского, Ковровского, Меленковского и Муромского районов области.