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Общество21 января 2022 7:46

Житель Владимирской области выиграл 750 тысяч рублей в лотерее

По итогам новогодних тиражей во Владимирской области 3 человека стали миллионерами
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Праздничные розыгрыши лотерей «Русское Лото» и «Жилищная лотерея» состоялись 1 января. Житель Владимирской области приобрел лотерейный билет на 1421 тираж лотереи «Русское лото» в Гусь-Хрустальном.

Сумма выигрыша по билету составила 750 тысяч рублей. Имя счастливчика нам не известно.

Стоит отметить, что по итогам новогодних тиражей 2020 года во Владимирской области 3 человека стали миллионерами, 6 человек выиграли более 500 000 рублей в лотерее «Русское лото», а в «Жилищной лотерее» двое счастливчиков выиграли загородные дома.

Всего за 12 месяцев в почтовых отделениях Владимирской области продано почти 1 миллион лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей составила более 39,5 миллионов рублей. Чаще всего лотерейные билеты на почте покупают жители Суздальского, Судогодского, Камешковского, Ковровского, Меленковского и Муромского районов области.